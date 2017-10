Combo „Chain of Fools“ heizt das „Piano“ auf

Stolberg. Es gibt wieder Livemusik in der Altstadtkneipe „Piano“. Die ursprünglich vorgesehene Band „The King Blues“ musste wegen beruflicher Verpflichtungen kurzfristig absagen und kommt zu einem späteren Zeitpunkt nach Stolberg. Mehr als nur ein Ersatz ist die im „Piano“ bestens bekannte Combo „Chain Of Fools“.

Die aus zehn erfahrenen Musikern bestehende Band sorgt seit einigen Jahren mit einem erstklassigen Soul-, Funk-, Rock- und Bluesprogramm für Furore und spielte zuletzt beim Eschweiler Musikfestival als Support der legendären Blues Brothers Band.

Im August 2012 versammelte Sänger Norbert Schmitz ein Ensemble aus gestandenen Musikern aus Aachen, Eschweiler und Stolberg um sich mit dem Ziel, den Soul in die Gegenwart zu holen. Die Rhythmusgruppe, bestehend aus Rolf „Charly“ Braun an der Gitarre, Marco Schützeichel am Bass, Benedikt Wallbrecht an den Tasten und Silvio de Hesselle am Schlagzeug legt die Basis im Geiste von „Booker T. and the MGs“.

Darüber stapelt die Horn-Sektion mit André Wintersteller (Saxophon), Thomas Lehnen (Trompete) und Hajo Dreßen (Posaune) expressive Sounds. Norbert Schmitz, Nadine Pinell und Lissa Reiners verfeinern den Klang mit ihren Stimmen. Ob Stax oder Motown, Soul oder Rhythm‘n‘Blues: „Chain Of Fools“ will am kommenden Samstag, 7. Oktober, die Altstadtkneipe in der Burgstraße gehörig aufheizen. Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Weitere Infos findet man im Internet unter www.facebook.com/ChainOfFoolsAc und www.piano-stolberg.de.