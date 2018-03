Stolberg - Christinnen beider Kirchen blicken von Stolberg nach Surinam

Stolberg.

Sie öffneten ein Fenster in die weite Welt hinaus: Surinam im Nordosten von Südamerika stand dieses Mal auch in Stolberg im Mittelpunkt des Weltgebetstags der Frauen. Christinnen aus beiden großen Kirchen versammelten sich zu dessen Feier in der Kirche St. Mariä Himmelfahrt.