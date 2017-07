CHIO sorgte in Stolberg für ausgebuchte Hotels Von: Sonja Essers

Letzte Aktualisierung: 23. Juli 2017, 18:32 Uhr

Stolberg. Der diesjährige CHIO ist nun offiziell wieder vorbei. Doch nicht nur in der Aachener Soers nahmen die Besucher am Sonntagnachmittag Abschied, sondern auch in Stolberg.