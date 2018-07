Stolberg.

Es ist gar nicht mehr so einfach, im Grünen zu landen. Dabei ist das Waldgebiet von Camp Astrid insgesamt 37 Hektar groß. Darin eingebettet liegen 23 Hektar Gewerbefläche. Frei verfügbar sind die wenigsten Grundstücke noch. Sieht man einmal von dem Filetstück im Süden an der Bahntrasse ab, dass für den Euregio-Railport reserviert ist, ist die Masse des früheren belgischen Militärlagers an den Mann gebracht.