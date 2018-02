Stolberg - Camarata Carnaval: Karneval und Klassik im Konzert vereint

Stolberg.

Die fünfte Jahreszeit ist eingeläutet, und in der Burg kann man am Rosenmontag, 12. Februar, um 19.45 Uhr einem ganz außergewöhnlichen Konzert lauschen. Mit „Karneval einmal klassisch“ bringt Burkard Sondermeier mit der Camarata Carnaval einen ganz besonderen Ohrenschmaus in die Burg der Stadt.