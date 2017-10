Stolberg-Büsbach.

Der Büsbacher Männergesang Verein wird am Sonntag, 5. November, in der Pfarrkirche St. Hubertus in Stolberg-Büsbach gesanglich die 11-Uhr-Messe von der Orgelbühne aus mitgestalten. Gesungen wird die Messe in F, opus 190 von Josef Gabriel Rheinberger (1839 bis 1901).