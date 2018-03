Eintrittskarten in Stolberg und Eschweiler

Die Big Band des Landespolizeiorchesters und die „Crack Field Stompers“ spielen am Donnerstag, 26. April, ab 19 Uhr (Einlass 20 Uhr) in der Stolberger Stadthalle, Rathausstraße/Olof-Palme-Friedensplatz. Der Eintrittspreis beträgt 15 Euro, ermäßigt 10 Euro (unter 18 Jahre, Studenten, Senioren ab 65 Jahre).

Tickets zum Konzert sind erhältlich in Stolberg bei den VR Banken, der Bücherstube am Rathaus, der Stolberg Touristik, der Kupferhofapotheke Reinartz, dem Dorfladen Vicht und in Eschweiler bei der Stadt-Apotheke, der Klara-Apotheke, der Wald-Apotheke und der Cura GmbH.