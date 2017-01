Stolberg.

Sicherheitshalber mit umfangreichen Kräften rückte die Feuerwehr am Samstag gegen 22.45 Uhr zur Heimstraße in Mausbach aus. Allerdings brauchten die meisten Einsatzkräfte nicht einzugreifen: Ein erster Angriffstrupp hatte eine brennende Tuja so schnell abgelöscht, dass der Brand nicht auf angrenzende Bebauung übergreifen konnte.