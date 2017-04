Eine kurze Chronik zu den Entwicklungen auf der Altstadtachse

1980er: Altstadtsanierung und Umwidmung der bisherigen K6 in eine Anwohnerstraße mit verkehrsberuhigtem Bereich. Bereits 1984 kommt es zu ersten Demonstrationen. Seitdem ist das Verkehrsaufkommen in der Burgstraße ein Dauerthema in Stolberg.

Ende 2006: Verkehrsplaner Gerd Bücker fordert (im Rahmen der Untersuchungen für eine Osttangente zwischen Donnerberg und Gressenich) eine Unterbindung des Durchgangsverkehrs, etwa durch eine Schrankenregelung. Verkehrsmessungen ergaben einen Durchgangsverkehr von rund 17 .

November 2013: Verkehrszählungen der Städteregion bescheinigen zwischen 18,9 und 27,9 der Fahrzeuge fahren im Bereich der Burgstraße mit deutlichen Geschwindigkeitsüberschreitungen.

September 2015: Die Thematik wird im Rahmen eines Bürgerdialogs aufgegriffen. Rund 85 Prozent der Anwesenden sprechen sich für eine Sperrung der Burgstraße aus.

Oktober 2015: Verkehrsausschuss befasst sich erstmalig intensiv mit der Thematik und berät den Vorschlag der Verwaltung zu einer Anwohnerbefragung.

Dezember 2015: Der Verkehrsausschuss des Stolberger Stadtrates beschließt eine Anwohnerbefragung für den erweiterten Altstadtbereich

Januar 2016: Einsendeschluss der Anwohnerbefragung.

Sommer 2016: Es erfolgt die Auswertung der Befragung und Beauftragung eines Verkehrsplaners.

September 2016: Verkehrsmessungen beginnen.

22. September 2015: Das Verwaltungsgericht legt der Stadt die Durchsetzung der Verkehrsregelung in der Burgstraße auf.

November 2016: Die Präsentation der Ergebnisse erfolgt im Verkehrsausschuss. Sie endet allerdings mit einem weiteren Fragenkatalog der Politik.

März 2017: Bürgermeister drängt Politik zu einer Entscheidung. Verkehrsausschuss beschließt Kostenuntersuchung und Bürgerinformation.

7. Juni 2017: Termin zur abschließenden Entscheidung des Ausschusses.