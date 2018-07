Stolberg-Breinig - Breite Mehrheit für geplanten Rewe-Markt in Breinig

Stolberg-Breinig.

„Was ist denn nun Fakt?“, fragt Gabi Halili im Ausschuss für Stadtentwicklung. Am Ende verweigert als einzige die Linke ihre zustimmende Empfehlung zur Aufstellung eines Bebauungsplans für das Einzelhandelszentrum am Eschen- und Kastanienweg, die der Stadtrat am Dienstag dann wohl mit breiter Mehrheit beschließen wird.