Stolberg-Breinig.

Mit Schwung und Elan ist der Breiniger Turnerbund in das Jubiläumsjahr gestartet. Schwung gewann der Verein, der in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen feiert, nicht nur durch die sportlichen Erfolge der Turnerin Nina Berger, die in ihrer Altersklasse zur sechstbesten Turnerin des Landes NRW gekürt wurde, sondern auch durch einen abwechslungsreich gestaltetem Jubiläumsempfang.