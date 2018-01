Flüstersitzung und Frühschoppen geplant

Gekrönt werden die jeweiligen Kaiserpaare der KG Sündenböcke am Sonntag, 21. Januar, gegen 10.30 Uhr. Im Anschluss an das karnevalistische Hochamt, das zuvor um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Barbara beginnt.

Danach sind alle Jecken zum „Himmel-un-Äd“-Essen im Pfarrheim Goldener Stern eingeladen. Dort findet zuvor am Sonntag, 14. Januar, ab 13 Uhr die Breiniger Flüstersitzung statt.

Der karnevalistische Frühschoppen der Sündenböcke beginnt am Sonntag, 28. Januar, um 11 Uhr in der Mehrzweckhalle an der Stefanstraße. „Karneval im Dörp“ heißt es dort am Samstag, 3. Februar, ab 19 Uhr, und in Breinig startet der Rosenmontagszug am 12. Februar um 12 Uhr.

Am Veilchendienstag verbrennt die KG mit Gästen den Nubbel ab 19 Uhr am Restaurant „Zur Treppe“ in Alt Breinig.