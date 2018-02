Stolberg-Breinig - Breiniger Böcke erobern die Straßen

Stolberg-Breinig.

Das Highlight einer jeden Karnevalssession, der Rosenmontagszug, entführte die Jecken in diesem Jahr in einen Traum aus 1001 Nacht. Das Motto der KG Sündenböcke hieß „1001 Nacht was hast du mit dem Bock gemacht“. Die Temperaturen waren zwar etwas kühler als in orientalischen Gefilden, aber das tat der Stimmung keinen Abbruch.