Stolberg-Werth - Brand in Stolberger Bauernhof: Tierische Bewohner hatten großes Glück

Stolberg-Werth.

Zu einem Feuer in einem alten Bauernhof in Werth ist am Sonntagmittag die Stolberger Feuerwehr ausgerückt. Auch ein Notarzt wurde mit einem Rettungshubschrauber eingeflogen. Tierisches Glück im Unglück hatten wohl die Bewohner auf vier Pfoten.