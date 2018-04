Stolberg - Brände in Werth und der Steinfurt: Zwei Großeinsätze innerhalb 17 Stunden

Stolberg.

„Alle Achtung vor der Leistung dieser Jungs“, sagt eine Augenzeugin in Werth. „Die waren sofort zur Stelle und haben mit dem Löschen begonnen.“ Als erste am Einsatzort eines brennenden Bauernhofes an der Dorfstraße ist die Werther Löschgruppe. Die Kameraden der Hauptwache sowie der Löschgruppen aus Gressenich, Mausbach, Vicht und Zweifall folgen kurz darauf.