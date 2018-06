Stolberg-Schevenhütte - „Boulodrome Casino“: Auf der Jagd nach dem „Schweinchen“

Stolberg-Schevenhütte. Die Bitbouler Schevenhütte laden interessierte Zuschauer zu ihrem Petanque-Turnier im „Boulodrome Casino“, der schönsten Bouleanlage in Stolberg, ein.

Dieser mittlerweile 14. Bitbouler-Cup wird auf insgesamt 16 Boule-Bahnen rund um das „Gartenparadies Bubi“ ausgetragen. Es können also bis zu 32 Tripletts (drei Mann/Frau pro Mannschaft) das Turnier bestreiten, Spielpaarungen werden nach dem „Schweizer System“ per Computer ermittelt. Das Turnier findet am Samstag, 30. Juni, im Garten des Restaurants „Casino“, Nideggener Straße in Schevenhütte statt.

Meldeschluss für die Teams ist um 10 Uhr, Start ist um 10.30 Uhr. Geboten werden gute Laune, kalte und warme Getränke, Grilladen, Brot und Spiele. Erwartet werden 30 Teams, drei Spieler pro Team, zwei Kugeln pro Spieler, also rund 180 Kugeln mit einem Gewicht à circa 720 Gramm und mindestens 15 Schweinchen. Bis gegen Abend haben Zuschauer auf den Publikums-Plätzen entlang der Spielbahnen rund ums Kasino ausreichend Zeit, dieses abwechslungsreiche und äußerst gesellige Freizeitvergnügen kennenzulernen.

Neben den bekannten Namen aus dem Tal der Inde, aus Remscheid, Köln und den südlichen Stolbergr Dörfern sind auch diesmal drei befreundete Teams von „Limburgse Dovensport Petanque „De Ware Vriend“, einer Vereinigung hörgeschädigter Sportler aus Hasselt in Belgien, dabei. Erneut wird neben den Pokalen auch um verzehrbare Köstlichkeiten und andere nützliche Devotionalien gespielt. Wer noch teilnehmen möchte, kann sich zur Aufstockung eventuell nicht kompletter Mannschaften am Samstag bis 9:45 Uhr vor Ort melden.