Stolberg - Boule lockt die Donnerberger scharenweise zur Schweinchenjagd

Stolberg. Auf dem Donnerberg muss wohl ein Stück Frankreich liegen. In kaum einem anderen Stadtteil leben offensichtlich so begeisterte Boule-Spieler wie im Schatten des Senders.

Mindestens zwei Mal in der Woche – am Vormittag des Dienstags und des Donnerstags – treffen sich rund vier Dutzend Donnerberger auf der Anlage an der Josefstraße, um dem geselligen Sport zu frönen. Sie war ob des großen Andrangs vor drei Jahren auf drei Bahnen erweitert worden. Gut 30 Aktive jagten gestern Morgen bei strahlendem Sonnenschein mit ihren Stahlkugeln das kleine Schweinchen. Die Anfänge des Boule-Sports in der Kupferstadt sind allerdings in Schevenhütte und Gressenich zu finden.

Bereits seit 18 Jahren findet am „Bistro Elle“ ein immer größer werdendes Turnier statt und seit 14 Jahren wird am „Casino“ der Bitbouler-Cup ausgerichtet. Weitere Boulebahnen finden sich auf der Liester im Grado-Park, in Mausbach an der Schroiffstraße, in der Freizeitanlage Schlossberg, an der evangelischen Kirche Zweifall und am Sportplatz Breinigerberg.