Bewuchs gelichtet: Mehr Einblick auf den Spielplatz Krausstraße

Stolberg. Dort, wo einst ein Fußballplatz war, entsteht in diesen Tagen eine kleine Fußballarena: Der heutige Spielplatz an der Krausstraße war bis zum Bau des Mühlener Ringes der Sportplatz Hermannstraße.

An den Aschenplatz, auf dem früher auch die Stolberger Kirmes aufgebaut wurde, erinnern noch heute Überreste der Treppenaufgänge und Platzumrandungen. Im Laufe der Jahre ist der Bewuchs am Rande des Spielplatzes prächtig gediehen – so prächtig, dass Einblicke auf die Anlage verwehrt blieben. Mangels sozialer Kontrolle trafen sich auf dem Gelände auch ungebetene Gäste.

Das soll nun anders werden. Mitarbeiter des Technischen Betriebsamtes lichten den Bewuchs so deutlich, dass der Spielplatz von allen Seiten eingesehen werden kann. Einzelbäume bleiben erhalten. Zudem wird eine „Panna-Arena“ installiert. In dem etwa 7x7 Metern großen Käfig mit Fallschutz kann dann nach Belieben mit dem Ball gespielt werden. Rund 30.000 Euro kostet diese Investition.