Stolberg.

„Der Preisverfall ist mittlerweile dramatisch“, sagt Dr. Urban Meurer. Als Primärmetallhütte „lebt“ Berzelius Binsfeldhammer in erster Linie von den Schmelzlöhnen – das Entgelt, das die Hütte von der Aufbereitung der Rohstoffe in Blei, Silber und Gold erhält. Seit eineinhalb Jahren ist der Erlös für die Arbeit, die die rund 280 Mitarbeiter in der Bleihütte leisten, rückläufig.