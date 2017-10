Stolberg-Mausbach.

Er fiebert dem ersten Novemberwochenende entgegen, das er ganz bestimmt so schnell nicht mehr vergessen wird. Ben van der Werf wird am Sonntag, 5. November, zehn Jahre alt, und am Vortag wird er schließlich in der Aula der Mausbacher Realschule zu „Ben I.“, wenn die Karnevalsgesellschaft Löstige Wölleklös ihn als 60. Mausbacher Kinderprinz proklamiert.