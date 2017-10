Stolberg.

Sich in beeindruckender Atmosphäre von großartiger Musik inspirieren lassen und dabei die Gelegenheit erhalten, Gutes zu tun: In diese Ausgangslage begaben sich am Freitagabend die erfreulich zahlreichen Besucher eines Konzerts in der Pfarrkirche St. Franziskus. Unter der Überschrift „Spiritual Sounds“ präsentierte die dreiköpfige Formation „Slow Night“ außergewöhnliche Interpretationen grandioser Songs von Musikgrößen wie Bob Dylan, Neil Young oder Joni Mitchell.