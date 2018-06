Stolberg - Beim interreligiösen Dialog von Propheten lernen

Beim interreligiösen Dialog von Propheten lernen Letzte Aktualisierung: 13. Juni 2018, 10:29 Uhr

Stolberg. Der zweite Interreligiöse Dialog in diesem Jahr findet am Dienstag, 26. Juni, 18.30 Uhr, in der Stolberger Ditib Moschee, Rathausstraße 62 a, statt. Das Thema: „Die Bedeutung der Propheten aus islamischer und christlicher Sicht - Wer waren sie? Warum waren sie da? Was können wir von ihnen lernen?“