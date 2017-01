Die weiteren Termine in der laufenden Session der Vichter Lehmjörese

Zur großen Dorfsitzung lädt die KG Vicht am Samstag, 21. Januar, ab 19.30 Uhr ein, und die Kindersitzung folgt am Sonntag, 22. Januar, ab 15 Uhr ebenfalls in der Mehrzweckhalle an der Rumpenstraße.

Im Pfarr- und Jugendheim findet gemeinsam mit dem „Vichter Nachmittag“ die Seniorensitzung am Samstag, 18. Februar, ab 15 Uhr statt.

Der Tulpensonntag beginnt am 26. Februar, um 12.11 Uhr im Pfarr- und Jugendheim mit Livemusik, Freibier und kostenloser Erbsensuppe, bevor um 15 Uhr der Karnevalszug an der Rumpenstraße startet. Ein kostenloser Shuttlebus bringt die Jecken anschließend zum Sportpark Dörenberg, wo ab 16.30 Uhr die große Karnevalsparty des VfL Vichttal losgeht.

Mit einem Fackelzug durch den Ort und der traditionellen Lehmjöresverbrennung (Gaststätte Kell/Klein) lassen die Vichter am Veilchendienstag, 28. Februar, ab 19 Uhr die fünfte Jahreszeit ausklingen.