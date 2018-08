Stolberg - Bei den 5. Stolberg Open stehen die Endspiele an

Stolberg. Das weit über die Stadtgrenzen hinaus beliebte Tennisturnier, die Die 5. Stolberg Open, befindet sich im Endspurt. In den letzten beiden Tagen wurde auf den Plätzen am Hammerberg auf hohem Niveau für den Einzug in das Finale gekämpft.

Mehr zum Thema

In der Kategorie Herren 30 setzten der an Nummer 1 gesetzte Daniel Claßen (TC RW Geilenkirchen) und der an Nummer 2 gesetzte Matthias Pusch (TC Weiß-Blau Würzburg) durch.

Nils Degenhardt (TC 1980 Vossenack) spielt als ungesetzter das Finale der Herren 40 gegen der an Nummer 3 gesetzten Sascha Greven (PTSV Aachen).

Favorit Werner Jahr (TC Blau-Weiß Stolberg) nimmt es bei den Herren 50 gegen den an Nummer 16 gesetzten Achim Zimmermann (Eschweiler TC Blau-Gelb) auf.

Auch bei den Herren 60 spielen erwartungsgemäß Hermann Franzen (TK Blau-Weiss Aachen) an Nummer 1 gegen die Nummer 2 Hans Kämmerling (ESG -Tennis Eschweiler).

Überraschend sind die Nummer 3, Peter-Harald Bläsche (TC Grün-Weiß Am Kreuzberg), und Nummer 4, Manfred Esser (Dürener TV), ins Finale der Herren 65.

Die Damen 40 Ellen Schmitz (Eschweiler TC Blau-Gelb) und Elke Kleinjohann (TC Blau-Weiß Stolberg) spielen das Finale in der Kategorie Damen 40.

Marcelina Olejnik (TC 1950 Eilendorf) und Marliese Gier (TC Hertha Walheim) kämpfen für den Sieg der Damen 50.

Der weitere Terminplan: Demnach wird das Finale am Samstag, 25. August, auf dem Hammerberg ausgepielt. Um 11.30 Uhr beginnt die Nebenrunde der Kategorien Damen, Damen 50 und Herren30. Um 13 Uhr startet die Nebenrunde bei den Damen 40, den Herren, den Herren 40 und den Herren50. Um 14.30 Uhr geht es dann in die Hauptrunde für die Spielerinnen und Spieler bei den Damen 40, den Herren 40, den Herren 50 und den Herren65. Um 16 Uhr wird der erste Ballwechsel gespielt in der Hauptrunde der Damen 50, Herren, Herren 30 und Herren 60. Die Siegerehrung findet um 18 Uhr statt.

Eine Bildergalerie des TC kann im Internet eingesehen werden unter www.blau-weiss-stolberg.de/stolberg-open/informationen?stolberg-open-2018.