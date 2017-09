Stolberg.

Es sollten blühende Landschaften werden. Ein kleines Meer aus Stauden und Gräsern, die zu jeder Jahreszeit mit ihren bunten Blütenständen und Blattwedeln nicht nur für Augenfreude sorgen sollte. Gut zwei Meter breit sollten sie die sanfte Uferböschung des Stolberger Malecón zwischen der Promenade an der Rathausstraße und dem Wasserspiegel des Bastinsweihers säumen. Und so auch das Wasser greifbar nah, aber doch noch in sicherer Ferne halten.