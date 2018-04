Stolberg - Bald mehr Steckdosen im Stadtgebiet: Elektromobilität auf dem Vormarsch

Stolberg.

Über Analysen, Gutachten und Konzepte ist in den vergangen drei Jahren viel geschrieben worden in Stolberg: Städtebau, Soziales, Klimaschutz, Dorfentwicklung, ... Ihnen alle gemein sind kompliziert klingende Namen, eloquente Erläuterungen und eine längere Vorlaufzeit, bis man etwas Greifbares in den Händen hält.