Stolberg-Büsbach - „Back to Bollerwagen“: Tolle Stimmung ist in Büsbach garantiert

Stolberg-Büsbach. Aus der Kult-Veranstaltung ist längst eine Tradition geworden: An Vatertag und Christi Himmelfahrt, Donnerstag 10. Mai, heißt es nun schon zum neunten Mal „Back to Bollerwagen“ im Barenland. Ab 11 Uhr richtet die KG Büsbach das große Vatertagsfest auf dem Marktan der Konrad-Adenauer-Straße aus, und wie immer sind nicht nur Väter willkommen, weil die Sause wieder eine Feier für die ganze Familie ist.

Denn bei „Back to Bollerwagen“ können die kleinsten Gäste sich auf der Hüpfburg nach Herzenslust austoben und Popcorn sowie weitere Süßigkeiten genießen.

Die älteren Semester lockt eine Cafeteria mit überdachten und windgeschützten Sitzplätzen. Für alle Generationen sind zudem kühle Getränke ebenso reichlich vorhanden wie frisches und leckeres Grillgut. Dank großem Schirm über dem Marktplatz lässt die KG Büsbach die Besucher je nach Wetterlage weder im Regen noch in der prallen Sonne stehen.

Zu den bewährten Zutaten der Feier bei freiem Eintritt zählt natürlich auch die Livemusik, wobei die KG den Gästen aller Altersklassen gerne Abwechslung und etwas Neues bietet. So wird jetzt erstmals die noch relativ neue, aber dennoch bereits sehr angesagte Coverband „Upload“ bei „Back to Bollerwagen“ in Büsbach spielen.

Die sechs Musiker der Band „Upload“ stehen für stilvolle und abwechslungsreiche musikalische Unterhaltung, die so professionell ist wie die Bühnentechnik. Mit viel Können und Spielfreude garantiert „Upload“ Spaß und gute Laune pur für Zuhörer jeden Alters, denn das Repertoire der Band ist äußerst vielfältig. Ob Rock-Klassiker, Schlager, Party-Hits, Oldies, aktuelle Charts, gefühlvolle Balladen oder flotte Songs zum Mitsingen – bei der Livemusik von „Upload“ ist bei „Back to Bollerwagen“ für nahezu jeden Geschmack etwas dabei und tolle Stimmung im Barenland vorprogrammiert.