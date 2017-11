Stolberg-Büsbach - Autos stoßen zusammen: Zwei Schwerverletzte und 11.000 Euro Schaden

Stolberg-Büsbach. Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Stolberg-Büsbach sind am Montagabend vier Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer.

Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, war ein 55-jähriger Stolberger gemeinsam mit seinem 25-jährigen Sohn auf der Aachener Straße in Richtung Aachen-Brand unterwegs, als er in einer Linkskurve zwischen Obersteinstraße und Konrad-Adenauer-Straße aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor.

Der dunkle Ford schleuderte herum und stieß - quer zur Fahrbahn - mit einem entgegenkommenden silbernen Audi einer 52 Jahre alten Autofahrerin aus Aachen zusammen. Bei dem heftigen Aufprall wurden die beiden Männer schwer, die Aachenerin und ihre 44-jährige Beifahrerin leicht verletzt.

Bei Eintreffen der Feuerwehr kümmerten sich bereits Ersthelfer um die Verletzten, die in der Folge mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden.

Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die Aachener Straße komplett gesperrt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 11.000 Euro.