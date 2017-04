Auto am Abschlepphaken: Polizei muss helfen

Stolberg.

Großen Wirbel hat es am späten Freitagabend am Tor zur Stolberger Altstadt gegeben. Bei einer Kontrollaktion hatte das städtische Ordnungsamt den Wagen eines Geschäftsmanns ins Visier genommen. Dieser hatte, wie so oft, sein Fahrzeug auf der Bushaltespur vor seinem Kiosk am Steinweg abgestellt.