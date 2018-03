Stolberg - Ausstellung zu Betreuung in Kindertagesstätte

Stolberg. Bürgermeister Tim Grüttemeier und das Jugendamt der Stadt laden herzlich zur Eröffnung der Wanderausstellung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zum Projekt KitaPlus Randzeiten ein.

Die Eröffnung findet statt am Montag, 19. März, um 10 Uhr im Foyer des neuen Stolberger Rathauses

Die neue Wanderausstellung veranschaulicht wie erweiterte Betreuungszeiten in Kitas, sowie der Kindertagespflege umgesetzt werden und was dies für Familien, Einrichtungen, Unternehmen und Kommunen bedeutet. Bundesweit werden „Netzwerkstellen KitaPlus” bei den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe eingerichtet, um eine langfristige Verankerung des Programms in den Kommunen zu sichern.

Es setzt ins Bild wie verschiedenste Akteure die bedarfsgerechte Erweiterung von Öffnungszeiten meistern und erleben. Besonders interessant ist diese Ausstellung für alle Eltern, denn im Zuge dessen findet seit dem 13.03.2018 die großangelegte Bedarfsabfrage der Kupferstadt Stolberg statt.

Bei dieser Bedarfsabfrage werden alle Eltern in Stolberg befragt. Die Eltern können Ihren Bedarf mitteilen und unterstützen so die Kupferstadt Stolberg zukünftig ein optimales Angebot zu schaffen.