Ausstellung zeigt Werke von Maler Kurt Pilz

Stolberg.

„Kurt Pilz – In Memoriam“ heißt die Ausstellung, die am Sonntag, 26. März, 12 Uhr, im großen Saal des Museums Zinkhütter Hof im Rahmen einer Vernissage eröffnet wird. Der Kunstmaler Kurt Pilz (geboren am 8. März 1955 in Stolberg; gestorben am 6. Dez. 2004 in Stolberg) wurde nur 49 Jahre alt, hinterließ jedoch eine Vielzahl von Gemälden in Öl und Acryl, Aquarelle, Grafiken und Radierungen.