Ausschreibung des Helmut A. Crous Geschichtspreises

Stolberg/Aachen. Stolberger, die sich für das Thema Geschichte interessieren, könnten bei diesem Wettbewerb genau richtig aufgehoben sein: Der Zweckverband Region Aachen schreibt für dieses Jahr den Helmut A. Crous Geschichtspreis aus und sucht die besten Arbeiten zur Geschichte der Region.

Gemeinsam mit der AKV Sammlung Crous und dem historischen Institut der RWTH Aachen prämiert der Zweckverband neu erforschte und erzählte Geschichten zur Regionalhistorie der Kreise Düren, Euskirchen und Heinsberg sowie der Städteregion Aachen und der Grenzregionen.

Epoche, Thema und Form sind dabei frei wählbar. Zeitzeugeninterviews, Film- oder auch Internetprojekte und Historiencomics sind ebenso willkommen wie klassische Texte. Professionelle Historiker, Privatforscher und auch Schüler aller Schulformen sind herzlich dazu eingeladen, sich zu bewerben.

Um den verschiedenen Gruppen, die an dem Wettbewerb teilnehmen, gerecht zu werden, wird der Preis in drei verschiedenen Kategorien ausgeschrieben: an Schüler, Privatforscher und Wissenschaftler. Der Preis ist mit insgesamt 2200 Euro dotiert. Eine Jury bestehend aus Professor Frank Pohle, Professor Armin Heinen, die beide am historischen Institut der RWTH Aachen arbeiten, Marcell Perse, Leiter des Museums Zitadelle Jülich und Detlef Stender, Leiter LVR Industriemuseum Tuchfabrik Müller, bewertet die eingesandten Arbeiten.

Weitere Informationen und die Bewerbungen für den Helmut A. Crous Geschichtspreis der Region Aachen können eingereicht werden bei Manfred Bausch vom Region Aachen-Zweckverband, Dennewartstraße 25 bis 27, 52068 Aachen,Telefon 0241/9631940, E-Mail: bausch@regionaachen.de.

Alle Arbeiten zur Geschichte der Region, die seit 2015 erschienen sind, können eingereicht werden. Zu beachten ist, dass pro Person nur ein Wettbewerbsbeitrag zugelassen ist. Einsendeschluss ist Freitag, 15. September. Weitere Informationen finden Interessierte, die am Wettbewerb teilnehmen möchten, auch im Internet.