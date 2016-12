Stolberg.

Es ist mal wieder soweit: Ausnahmebassist Peter Sonntag und seine Band „Final Virus“ geben am Dienstag, 10. Januar, ab 20 Uhr im „Rio“ in derEschweiler Schnellengasse ein Gastspiel, nachdem sie am Samstag zuvor, 7. Januar, in Ottos „Piano“ an der Stolberger Burgstraße ihr traditionelles Heimatdebut geben.