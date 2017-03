Ausfall: Drei Stolberger Stadtteile ohne Notrufleitung 112

Stolberg. Anwohner der Stolberger Ortsteile Gressenich, Werth und Schevenhütte können momentan nicht die Feuerwehr oder den Rettungsdienst unter der Notrufnummer 112 erreichen. Die Gerätehäuser der jeweiligen Ortslagen sind von der Feuerwehr besetzt.

In Notfällen können sich betroffene Personen direkt an die Einsatzkräfte vor Ort wenden. Die Telefonnummern der jeweiligen Feuerwehrgerätehäuser sind 02409/9397 für Gressenich, 02409/1779 für Schevenhütte und 02409/1776 für Werth. Auch die normale Amtsleitung der Feuer- und Rettungswache ist unter 02402/127510 noch zu erreichen.

Die Feuerwehr versucht aktuell, die Anwohner mit Durchsagen auf die Situation aufmerksam zu machen.

Wie ein Sprecher der Stolberger Feuerwehr am Samstagmorgen mitteilte, ist der Notruf sowohl über das Festnetz als auch mobil per Handy ausgefallen. Der Netzbetreiber arbeitet mit Hochdruck an der Beseitigung der Störung.

Wir berichten weiter, sobald es neue Informationen gibt.