Ausbau der Gesamtschule: Europaweite Ausschreibung erforderlich Letzte Aktualisierung: 6. September 2017, 12:57 Uhr

Stolberg. Die Vorbereitungen zum Ausbau der bestehenden Gesamtschule auf fünf Klassenzüge laufen an. Nach den aktuellen Konzepten mit den schulischen Belangen sieht die Gesamtschule einen Bedarf an klassengrossen Differenzierungsräumen pro Jahrgang, ein Beibehalt an fest installierten PC-Klassenräumen, eine Weiterführung eines Fachraumes für textile Unterrichtsinhalte sowie einen Aufenthaltsbereich für die Oberstufe und für Lehrer.