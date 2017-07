Aus schwarzer Halde wird Wohngebiet Von: Toni Dörflinger

Letzte Aktualisierung: 12. Juli 2017, 13:12 Uhr

Stolberg. Auf dem Plateau der Fettberghalde war 1972 ein Kamin der Zinkhütte Münsterbusch abgebildet. Unterhalb, am Fuß der Halde, war auf Fotos aus dieser Zeit oft ein Güterzug zu sehen, der in Richtung Oberstolberg unterwegs war. So präsentierte sich damals der hintere Bereich der Blaustraße.