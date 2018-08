Stolberg - Augenzeuge Ansgar Weigner berichtet von den Schüssen auf die Kirche

Stolberg.

„Es ist das erste Mal, dass ich mich in Stolberg nicht sicher fühle“, sagt Ansgar Weigner. Als Unbekannte am vergangenen Sonntag morgens und abends Schüsse auf die Fenster der Kirche St. Mariä Himmelfahrt abgeben, ist er dort und entgeht nur knapp einer Verletzung. Ein Erlebnis, das ihn auch einige Tage später noch beschäftigt. Deshalb will er nun Anzeige wegen versuchter Körperverletzung erstatten.