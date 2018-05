Stolberg.

Blaue und lila Scheinwerfer haben jetzt in der Stolberger Finkenbergkirche darauf aufmerksam gemacht, dass der Gottesdienst den an Huntington erkrankten Menschen und ihren Angehörigen galt. Das Beleuchtungsprojekt „LightItUp4HD“ startete in Kanada und erreichte 2017 auch Deutschland.