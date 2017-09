„Auf Wegen – durch Pforten“: Inspiriert von Suche Von: mlo

Letzte Aktualisierung: 14. September 2017, 11:23 Uhr

Stolberg. Im Rahmen des Jubiläums der Reformation 2017 wird ein spirituelles Kunstprojekt an verschiedenen Orten in der Region zu Gast sein. Am Freitag, 22. September wird es auch in der Finkenbergkirche in Stolberg Station machen mit dem besonderen Motiv: „Auf Wegen – durch Pforten“.