Stolberg.

Die Kritik des Einzelhandels am Bautempo in der Rathausstraße war vor zwei Wochen während der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Verkehr und Umwelt nicht zu überhören. Jetzt geht die Fertigstellung des ersten Bauabschnittes in die finale Phase, und die Verwaltung legt einen konkreten Zeitplan vor.