Auf der Münsterbachstraße und der Stefanstraße wird gebaut

Stolberg.

Aufgrund von Reparaturen an Schächten wird es am Mittwoch und Donnerstag zu Einschränkungen auf der Münsterbachstraße kommen. Zwischen 7 und 17 Uhr ist diese Landesstraße 236 nur als Einbahnstraße vom Kreisverkehr mit der Eschweilerstraße (L 238) in Richtung Rhenaniastraße zu befahren.