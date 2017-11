Informationsabend und Tag der offenen Tür

Angehende Oberstufenschüler und Eltern sind zu einem Info-Abend an der Gesamtschule Auf der Liester eingeladen: Am Mittwoch, 8. November, werden ab 19 Uhr im Forum an der Walther-Dobbelmann-Straße alle möglichen Fragen zum Thema Oberstufe beantwortet.

Der Tag der offenen Tür der Gesamtschule richtet sich an alle Jahrgänge: Am Samstag, 9. Dezember, öffnen von 10 bis 14 Uhr die Klassen fünf bis sieben am Sperberweg und von 12 bis 15 Uhr die Jahrgangsstufen acht bis zehn an der Walther-Dobbelmann-Straße ihre Pforten. Dort besteht dann auch die Möglichkeit, an Oberstufen-Schnupperkursen teilzunehmen.