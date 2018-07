Stolberg.

Mit den Spuren der Römer im Stolberger Raum machte jetzt Peter Sieprath im Museum Zinkhütter Hof eine Besuchergruppe vertraut. Schwerpunkte seines Vortrages, der im Auftrage der Stolberg-Touristik stattfand, waren die römische Bergarbeitersiedlung bei Gressenich, die gallorömische Tempelanlage bei Kornelimünster, die Atscher Villa am Stolberger Hauptbahnhof und der so genannte Hemmoorer Eimer, für dessen Herstellungsort vermutlich Gressenich in Frage kommt.