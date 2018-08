Stolberg - Auch heute noch besuchen amerikanische Soldaten Stolberg

Ein Tag für den Frieden und gegen den Krieg

Der Antikriegstag oder Weltfriedenstag ist ein Gedenktag. Es gibt drei verschiedene Termine für diesen Tag.

In Deutschland wird dieser am 1. September begangenen, in der katholischen Kirche am 1. Januar und der„Internationale Tag des Friedens“ der Vereinten Nationen wird am 21. September begangen.

Erstmals wurde in der Sowjetischen Besatzungszone am 1. September 1946 ein „Weltfriedenstag der Jugend“ begangen. Seit Beginn der 1950er Jahre wurde in der Deutschen Demokratischen Republik der 1. September als „Tag des Friedens“ beziehungsweise als „Weltfriedenstag“ bezeichnet, an dem die Öffentlichkeit in Versammlungen und Kundgebungen zum Eintreten für den Weltfrieden aufgerufen wurde.

In der Bundesrepublik Deutschland wird dieser Tag jährlich als „Antikriegstag“ begangen. Er erinnert an den Beginn des Zweiten Weltkrieges mit dem deutschen Überfall auf Polen, der am 1. September 1939 stattfand.

Die westdeutsche Initiative für diesen Gedenktag ging vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) aus, der erstmals am 1. September 1957 unter dem Motto „Nie wieder Krieg“ zu Aktionen aufrief. Auf dem Bundeskongress des DGB im Jahr 1966 wurde dann ein Antrag angenommen, „… alles Erdenkliche zu unternehmen, damit des 1. Septembers in würdiger Form als eines Tages des Bekenntnisses für den Frieden und gegen den Krieg gedacht wird.“

Auch heute noch ruft der DGB am 1. September zu Kundgebungen und Veranstaltungen anlässlich des Weltfriedenstages auf und organisiert Veranstaltungen.