Stolberg - Auch der Reifenwechsel muss schnell gehen

Stolberg.

Von O bis O oder genauer gesagt von Ostern bis Oktober: So lautet die goldene Regel, wenn es um das Thema Reifen geht. Und was für den Wagen des normalen Bürgers gilt, das gilt auch für Rettungswagen und Einsatzfahrzeuge. So hatte die Stolberger Feuerwehr in der vergangenen Woche allerhand zu tun.