Attraktivität und Arbeitsbedingungen verbessern Von: se

Letzte Aktualisierung: 25. Juni 2018, 17:35 Uhr

Stolberg. Mehr Platz für Kinder und auch für das Personal: Die Kindertageseinrichtung in der Wiesenstraße könnte in Zukunft um einen Anbau erweitert werden. Das Thema steht zumindest in der nächsten Sitzung des Kinder- und Jugendausschusses (KJA), der am Donnerstag im Rathaus tagt, auf der Tagesordnung.