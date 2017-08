Stolberg-Vicht.

Das erste Tor der Fußball-Stadtmeisterschaft 2017 erzielte der SV ASA Atsch. Und dabei blieb es nicht zum Auftakt der Vorrunde des Turniers um den Sparkassen-Pokal: Bei besten äußeren Bedingungen setzten sich die Atscher in einer torreichen Partie am Ende mit 4:3 gegen Adler Büsbach durch und stehen damit im Viertelfinale, das am Dienstag und Mittwoch auf dem Vichter Dörenberg ausgetragen wird.