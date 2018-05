Stolberg.

Die Pfingstferien sind fast zuende, in der kommenden Woche geht die Schule wieder los. Für eine alleinerziehende Mutter und ihre Tochter aus Stolberg bedeutet das allerdings nichts Gutes. In dieser Woche erhielt die kleine Familie eine Kündigung des Schülertickets. In dem Schreiben, das an die Tochter gerichtet wurde, teilte die ASEAG mit, dass der Betrag bis zum 31. Mai gezahlt werden müsse. Sei dies nicht der Fall werde die Chipkarte gesperrt und ein Inkasso-Büro eingeschaltet.