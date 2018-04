Stolberg - Asbest im Leoni-Hochhaus: Probesanierung soll Gesamtaufwand klären

Stolberg.

Weiterhin geräumt ist das Verwaltungs-Hochhaus der Leoni Kerpen GmbH am Nachtigällchen, nachdem es im Dezember erste Hinweise auf eine Asbestbelastung gegen hat. In Kürze soll die Probesanierung einer Etage Erkenntnisse für Aufwand und Dauer weiterer Sanierungsmaßnahmen liefern. Sollte das komplette Hochhaus saniert werden müssen, dürfte dies bis zu zwei Jahre in Anspruch nehmen.