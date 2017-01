In der Burg-Galerie erste Artibus-Schau

Die erste Artibus-Schau in 2017 wird am kommenden Samstag, 21. Januar, um 16 Uhr eröffnet. Die Ausstellung mit Fotografien von Robert Schäfer, Friedhelm Grosse und Jens Schultze ist bis Sonntag, 19. Februar, in der Burg-Galerie, Faches-Thumesnil-Platz, zu sehen. Die Öffnungszeiten sind dienstags bis sonntags von 15 bis 18 Uhr.